La rassegna Armonie della sera Arriva Cabassi sul Colle dell’Infinito

(Di sabato 10 agosto 2024) Imperdibile concerto, questaalle 21.15, suldove, nell’ambitoconcertistica "", si esibirà il celebre pianista Davide, spettacolo realizzato in collaborazione con Centro Nazionale di Studi Leopardiani, Fai e Comune di Recanati. Un musicista già assolutamente affermato in Italia e all’estero che conta una importante discografia per Decca. Tra le sue esibizioni si contano concerti a New York, Mosca, Monaco di Baviera, Salisburgo e tanti altri prestigiosi teatri. Per questo appuntamento, sul leopardiano, Davideha scelto un programma vario e suggestivo incentrato su B. Smetana: Macbeth e le Streghe JB 1:75, L. van Beeethoven: Sonata op.31 n.1 "La Tempesta", M. Sollini: The Angel Goes home op.34 ed infine il grande capolavoroletteratura russa "Quadri da un’esposizione" di M. Musorgskij.