La Cgil | Assurdo dire ’non sapevo’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) La, attraverso il suo segretario Viola Rossi, esprime "sconcerto" per le parole dellattrice generale Nicoletta Natalini che ha affermato di non sapere nulla della gita in barca dei dipendenti dell’Ast che hanno partecipato all’aggiornamento professionale a Pisa. "Non è ammissibile che unttore si attribuisca le responsabilità sulla base della convenienza delle decisioni assunte, potendo celarsi dietro ad unper giustificare il suo operato". Rossi ricorda che "non tutte le proposte di formazione sono state avallate e sostenute dall’Azienda e sebbene venga giustamente operata una selezione di quelle finanziabili, questa non solo è stata supportata, ma inserita addirittura tra quelle prioritarie e considerata quale obbligatoria con non pochi dubbi rispetto all’applicazione del regolamento vigente in tema di formazione e aggiornamento del personale".