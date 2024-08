Il tesoro più prezioso | Acqua le nuove sfide | lotta a perdite e siccità L’obiettivo del riuso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) FIRENZE Presidente Perini, tra pochi mesi scade la Concessione del servizio idrico integrato a Publi, concessione che ha il suo inizio nel 2002. Quale può essere il bilancio finale di questa esperienza? "È difficile riassumere un’esperienza più che ventennale in poche battute ma credo si possano evidenziare alcuni temi importanti. Innanzitutto, la creazione di un sistema di gestione unico per un territorio di 46 comuni precedentemente serviti da società diverse. Credo che il primo risultato, oggi scontato, ma su cui è stato necessario lavorare in maniera importante, è stato proprio quello di garantire a tutti i territori una stessa qualità e la stessa capacità di investimento. La cosiddetta legge Galli, quella che nel 1994, si poggiava sulla solidarietà tra territori.