Gaza raid israeliano su una scuola | Almeno cento morti L’esercito di Tel Aviv | Attacco contro i terroristi Hamas | Crimine orribile

(Di sabato 10 agosto 2024)persone sono state uccise da unsullaAl-Tabaeen nel centro diCity. Lo riferiscono le autorità della Striscia digovernata da, affermando che l’edificio, usato come rifugio per gli sfollati, è stato colpito durante la preghiera del mattino. Le Idf () hanno confermato il, affermando di aver condotto un “di precisionediche operavano in un centro di comando ello nascosto nella”. Le forze armate di Telsostengono che “prima delsono state prese numerose misure per mitigare il rischio di colpire civili, compreso l’uso di munizioni di precisione, ricognizione aerea e informazioni di intelligence”.