Esposito in gol contro il Catanzaro | secondo tempo iniziato alla grande!

(Di sabato 10 agosto 2024) Sebastiano, calciatore dell’Inter in prestito all’Empoli, ha siglato la rete del 3-1 per la sua squadra nei trentaduesimi di Coppa Italiail. IN RETE – Sebastianoha messo a segno la terza rete del suo Empoli nel match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italiail. Ottimo inizio di, nel suo complesso, per il calciatore di proprietà dell’Inter. Prima di trovare la rete al 56?, infatti, lo stabiese ha trovato l’assist decisivo per il centravanti Lorenzo Colombo, che ha siglato il gol del 2-1 con cui i toscani sono tornati in vantaggio nella sfida con i calabresi.