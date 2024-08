Elio | il nuovo film Pixar aggiunge al cast Zoe Saldana

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024): ilalZoeZoeè entrata a far parte delvocale di ““, il 29°della Disney, che segue un ragazzo di nomeche si ritrova inavvertitamente teletrasportato in un’organizzazione interplanetaria dove viene scelto per diventare ambasciatore della Terra in altre galassie.darà la voce alla zia di. “Ho sentito un vero legame con il personaggio e volevo vedere una rappresentazione di come funziona una vera famiglia sullo schermo. Il rapporto che io e lei condividiamo nelmi è sembrato autentico“, ha dichiarato l’attrice al D23.