Cosa succede davvero in Ucraina? Putin sapeva dell’attacco già da Luglio Lo rivela una telefonata con gli Usa…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 agosto 2024) In questi giorni si legge di tutto sugli attacchi portati dalle truppe ucraine in territorio russo. Qualcuno vede una riscossa di Zelensky, qualcun altro – e nello specifico il Generale ed esperto di tattiche militari italiano Maurizio Boni – una specie di mossa della disperazione da parte del Presidente ucraino, consapevole di essere vicino alla sconfitta. I media occidentali, soprattutto all’inizio della guerra, hanno spesso adottato una sorta di “comunicazione mirata” tipica dei conflitti bellici. Segnalando di volta in volta una Russia in difficoltà, senza armamenti, condescritto come un uomo in fin di vita affetto da innumerevoli patologie. Ora c’è maggiore prudenza, e le analisi stanno diventando più dettagliate, anche se il desiderio di vedere Mosca sconfitta emerge ancora dalle cronache.