Ciclismo su pista Simone Consonni ed Elia Viviani argento nell’omnium olimpico Friedrich e Lavreysen spiccano nelle altre gare

(Di sabato 10 agosto 2024) Un’altra medaglia per l’Italia delsu. Ancora la Madison a far esultare il Bel Paese, conedche si sono messi al collo uninestimabile alle spalle del solo Portogallo nonostante una caduta. Una medaglia storica per entrambi: terzi Giochi consecutivi a podio per, mentre‘fa il verso’ alla sorella Chiara, ieri oro nella stessa specialità: non capita così spesso che due fratelli vadano a medaglia nella stessa Olimpiade. Decise invece le semifinaliste dello sprint femminile. Lealegittima il record mondiale firmando ieri battendo la canadese Kelsey Mitchell, titolare del miglior tempo fino a poco più di 24 ore fa. Bene anche la britannica Emma Finucane e l’olandese Hetty van de Wouw, mentre Ellesse Andrews conferma la sua ottima forma battendo anche l’altra tedesca Emma Hinze.