CdS – Calciomercato tutte le trattative e gli affari del 9 agosto Rivivi la diretta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 10 agosto 2024) 2024-08-09 11:20:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Teun Koopmeiners vicino alla Juventus, Boulaye Dia che dice sì alla Lazio, il Napoli al lavoro per Romelu Lukaku a prescindere dal futuro di Osimhen, David De Gea ufficialmente nuovo giocatore della Fiorentina: va in archivio un’altra intensa giornata dilade Il Corriere dello Sport – Stadio. 23:10 Monza, Galliani sul portiere Prima dell’inizio di Monza-Sudtirol, l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato di mercato ai microfonidi Mediaset: “Abbiamo tre portieri per adesso. Ancora mancano 21 giorni alla fine del mercato”. 22:55 Inghilterra, Wolverhampton avanti con O’Neil Gary O’Neil e il suo staff hanno firmato un nuovo contratto, di durata quadriennale, con il Southampton.