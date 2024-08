Amichevoli 2024 Bologna batte Maiorca | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Ildi Vincenzo Italiano ha ben figurato in amichevole contro il, a una settimana esatta dall’inizio del campionato di Serie A, vincendo con il risultato di 6-5 ai calci di rigore dopo un pari per 1-1 ai regolamentari. Ottima la prestazione di squadra dei felsinei, i quali sono chiamati a confermare quanto di eccellente visto nella passata stagione; privi di Holm, Aebischer, Lucumì e Urbanski, non al meglio dal punto di vista fisico, gli emiliani hanno tenuto testa agli avversari con azioni corali ben sviluppate, trovando la rete nel primo tempo con un tap-in di Castro su assist di Moro. Dal dischetto, con errore conclusivo di Lato a discapito degli iberici, ilha dunque avuto l’opportunità di alzare al cielo il simbolico ‘Trofeo di Palma’, una buona iniezione di fiducia.