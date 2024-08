Vendevano finti integratori miracolosi a 250 euro a confezione | all’interno veleno e metalli pesanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) MILANO – Le indagini sulla vendita di farmaci illegali nella Chinatown milanese sono partite da un volantino affisso al muro pubblico di alcune vie del quartiere, era il 2021, dopo il maxi sequestro dei medicinali tossici, si è arrivati oggi all’avviso di conclusione indagini nei confronti di sei cittadini italiani, nati in Cina, di età compresa fra tra i 40 e i 70 anni, che a vario titolo gestivano il traffico e la vendita di questi “alimentari“ che avrebbero dovuto rinforzare le difese immunitarie. Promettevano miracoli, e invece, eranosi come le sostanze che contenevano, tra tutte sono state trovate tracce di arsenico. A notare questi volantini che erano affissi in via degli Adelardi, in via Messina, in Giordano Bruno era stata la Guardia di finanza.