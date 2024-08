Sollevamento pesi bronzo per Antonino Pizzolato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 9 agosto 2024) AGI - Medaglia dipernel89 chilogrammi. L'azzurro, con 172 chili nello strappo e 212 nello slancio (384 totali), è salito sul gradino più basso del podio: medaglia d'oro al bulgaro Karlos May Nasar che stabilisce anche il nuovo record del mondo (404 kg), argento al colombiano Yeison Lopez. Nel terzo tentativo la giuria aveva annullato il tentativo di, ma dopo una revisione al video e' stata confermata la bontà del verdetto: bissato dunque ilconquistato a Tokyo. "Ci ho messo anima e cuore. La revisione video per la terza alzata? Il regolamento parla chiaro, non ho piegato il gomito ma la spalla, quindi grazie a loro per il cambio del giudizio, ma noi credevamo nella validità dell'alzata. Avevo un grandissimo dolore alla schiena, ho visto in faccia il mio allenatore, abbiamo sofferto insieme, non potevo rinunciare.