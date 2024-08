Rosalinda Cannavò l’ultima vacanza in due | mi emoziona se ci penso

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 9 agosto 2024), gli ultimi giorni eestate in due: le impressioni dell’attrice prima del partopresto diventerà mamma per la prima volta. L’attrice e il noto opinionista sportivo Andrea Zenga i primi di settembre diventeranno ufficialmente genitori. La famiglia Zengavó si allarga serenamente e splendidamente con una nuova vita. I due fidanzati non hanno ancora svelato il nome della loro bambina che verrà alla luce entro il 6 settembre. Sono gli ultimi giorni d’estate per la coppia che hanno deciso di trascorrere ad Osimo prima di rientrare a Milano per effettuare gli ultimi controlli prima del parto.e Andrea durante questi nove mesi di gravidanza hanno informato ed aggiornato costantemente i loro follower che in attesa attendono l’arrivo della cucciola.