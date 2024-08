Presunti abusi su 23 pazienti ex psicologo sotto accusa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 9 agosto 2024 – Èto disessuali pluriaggravati nei confronti di 23 ragazze, tra i 14 e i 20 anni, dieci delle quali minorenni all’epoca dei fatti. Si terrà il 25 settembre, nelle aule del tribunale di Pistoia, davanti al Gup, l’udienza relativa alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero Giuseppe Grieco nei confronti di un uomo di 46 anni, ex appartenente all’ordine degli psicologi, all’epoca dei fatti titolare di uno studio in città. L’ex professionista (di cui non riportiamo il nome a tutela delle presunte vittime) è difeso dagli avvocati Mauro Cini e Giovanni Flora del foro di Prato. L’uomo è stato arrestato lo scorso novembre dagli agenti del commissariato di Montecatini che hanno seguito l’attivita’ investigativa.