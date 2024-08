Poliedrico Ahoi neomatik 38 Il segnatempo per tutti i giorni e ogni tipo di escursione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Egidio Scala Unorologio automatico elegante, robusto e preciso, perfetto sia da indossare nella quotidianitàche per partire all’avventura per terra o per mare. Perché quando arriva l’onda bisogna capire cosa fare: tuffarsi dentro nei flutti o farsi trasportare? Il modo in cui si reagisce al quesito amletico è una questione di chance, stile e tempismo. Il nuovo orologio automatico di NOMOS Glashütte ha qualcosa da offrire sottoaspetto.38 data Atlantico infatti sa come cavalcare l’onda con stile, e non solo per via dello splendido blu intenso del suo quadrante con le caratteristiche scritte nitide di colore bianco. Grazie alla corona a vite, che presenta anche un anello di avviso rosso, è resistente all’acqua fino a 20 atmosfere.