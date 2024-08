Policlinico San Marco la terapia intensiva tra le migliori 15 in Italia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Zingonia. LadelSanè anche per il 2023 – per il quarto anno consecutivo – tra le15 a livellono per la qualità dell’assistenza e il tasso di mortalità. A dirlo è l’ultimo rapporto del progetto Prosafe, coordinato dal laboratorio di Clinical Data Science dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di Bergamo. Il progetto – promosso dal GiViTI, Gruppono per la Valutazione degli Interventi in– ogni anno analizza e mette a confronto gli esiti delle terapie intensive nazionali e internazionali che aderiscono con l’obiettivo di migliorarne le performance, in termini di qualità dell’assistenza e mortalità.