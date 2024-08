Parigi 2024 calcio maschile | oro alla Spagna Francia piegata ai supplementari 5-3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lavince l’oro nelper la seconda volta nella sua storia e lo fa al termine di una finale incredibile. Nelle Olimpiadi disuccede praticamente di tutto, con i padroni di casa dellache rimontano dall’1-3 al 3-3 con un rigore in pieno recupero ma vengono beffati aida due reti di Camello per il 5-3. Il gol dopo 12? minuti di Millot illude il Parco dei Principi, che vede rotolare in rete una conclusione tutt’altro che irresistibile con l’enorme collaborazione del portiere Arnau Tenas. Un episodio che però non abbatte le Furie Rosse, anzi: in dieci minuti il match cambia completamente padrone con tre reti in rapida successione. Fermin Lopez si traveste da bomber e prima pareggia con il suo solito inserimento telecomandato, poi insacca un tap-in da rapace d’area navigato per il sorpasso spagnolo.