Notte di San Lorenzo | le leggende sulle stelle cadenti e l’oroscopo del weekend

(Di venerdì 9 agosto 2024) Esprimete un desiderio: ladi Sanè alle porte e potreste essere così fortunati da avvistare una stella cadente. È uno rituali più attesi e romantici dell’estate: scrutare il cielo buio sperando di avvistare una scia di luce a cui affidare i sogni e desideri. Ma cosa c’entra un martire cristiano in tutto questo? E cosa cambia per chi le guarda? Cosa sono (e cosa rappresentano) leIn realtà, la scienza ci dice che quelle che chiamiamonon sono affatto, ma meteore. Per l’esattezza, sono detriti caduti da una cometa che si incendiano per attrito entrando nell’atmosfera, lasciando una scia luminosa. In questo periodo è ben visibile lo sciame meteorico delle Perseidi, il cui culmine è intorno al 10 agosto. E qui la scienza lascia il posto al folklore popolare.