Napoli-Bologna in vendita i biglietti per la prima di Serie A al Maradona | prezzi e dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilha comunicato ie idideipergara delinA al. Ilsi appresta all’inizio della stagione, tutto è pronto per vedere finalmente gli azzurri in campo nelle prossime gare ufficiali sotto la guida di Antonio Conte. Il club azzurro giocherà la suagara casalinga domani sera, il 10 agosto, contro il Modena per il primo turno di Coppa Italia. Il debutto inA del nuovo tecnico alla guida degli azzurri avverrà invece fuori casa, precisamente a Verona, dove i partenopei sfideranno l’Hellas Verona il 18 agosto. Lacasalinga inA ci sarà soltanto il 25 agosto, contro un’avversaria di livello come il, info esuiIlha comunicatoe modalità diper iproprio della gara contro ildel 25 agosto.