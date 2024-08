Mino Raiola le sue società si accordano col fisco | versati 8 milioni di euro per 90 milioni di commissioni non dichiarate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Napoli, 9 agosto 2024 – Tre– la maltese Three Sports Business Ltd e le inglesi Topscore Sports Ltd e Isport Worldwide Ltd – attraverso le quali il defunto procuratore sportivoha operato in Italia tra il 2016 e il 2020, hanno versato 8diall'Agenzia delle entrate a seguito di alcuni controlli effettuati dalla Guardia di finanza di Napoli. Attraverso tali, il procuratore sportivo ha siglato 60 contratti di compravendita di importanti calciatori della serie A con i loro relativi diritti di immagine, tra cui il trasferimento di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United, nel 2016, e il rinnovo contrattuale di Gianluigi Donnarumma al Milan. Tutto ciò concorrettamente fatturate ai club italiani, ma non. Il totale? Novantadi