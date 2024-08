LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Simone Alessio passa ai quarti Nel pomeriggio la sfida con Barkhordari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:00 Adesso una piccola pausa, Amici di OA Sport. La gara riprenderà alle 14:30 con idi finale, a cui seguiranno immediatamente dopo le semifinali. Ci attende un pomeriggi cruciale. A più tardi! 12:59 L’egiziano Eissa viene eliminato dal danese Hrnic che si impone per 2-0 (5-6, 0-5). 12:58 Chiede il cartellino adesso Hrnic. C’è. 5-0. Salta un altro banco 12:57 Calcio sulla corazza per il danese: 2-0. 12:55 La spunta Hrnic di un’incollatura. Il primo round è del danese: 5-6 12:54 Allunga Hrnic che si porta sull’1-6, ma Eissa accorcia con un calcio girato: situazione sul 5-6 12:53 Calcio alla corazza per il danese che si porta avanti sul 2-1 12:50 Si ritorna in campo maschile con l’ultimo ottavo di finale della categoria -80 kg, nonché ultimadella sessione mattutina.