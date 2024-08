LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | ultime scalate nel boulder

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.35 9.8 all’ultima prova per il francese Jenft che chiude a 24.4 ed è sesto. 11.30 24.8 alla terza prova per Roberts (Regno Unito) che sale a 58.2 al secondo posto. 11.27 Chiude con un 24.5 Duffy che permette allo statunitense di portarsi in prima piazza provvisoria in attesa delledue prove del giappponese Anraku. 11.24 Anche Colin Duffy (Usa) sta chiudendo la sua ultima prova. 11.21 9.4 alla quarta e ultima prova per McArthur che chiude ila 53.9. 11.18 24.26 per Sorato Anraku che balza in testa dopo due prove a 49.6. 11.15 9 alla seconda prova per il britannico Toby Roberts che sale a 33.4. 11.11 E’ il momento della seconda prova di Roberts (Regno Unito) e Anraku (Giappone). 11.08 Duffy (Usa) trova un 9.8 alla terza prova ed è secondo a 43.8. 11.05 9.9 alla terza prova per Amish McArthur che è ora a 44.5. 11.02 9.