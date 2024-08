Le sfide da vincere Spopolamento e servizi i nodi dell’economia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non sono poche le trasformazioni che la Lunigiana sta affrontando in tutti gli ambitie della società, da quello agricolo a quello turistico, dal sistema imprenditoriale a quello infrastrutturale. E tra leche deve cercare dic’è quella demografica su cui pesa il costante invecchiamento della popolazione. E le previsioni Istat indicano un ulteriore calo del 13,1% entro il 2041. A preoccupare è soprattutto la riduzione della popolazione in età lavorativa che potrebbe creare squilibri nel mercato del lavoro e rende necessario fornire, possibilmente vicini, ad una popolazione semprepiù anziana. E’ il quadro, in estrema sintesi, che emerge dai dati del “Rapporto Lunigiana 2024” realizzato dall’Istituto Studi e Ricerche nell’ambito delle attività per la Camera di Carrara e illustrato ieri mattina nel Museo di San giovanni degli Agostiniani a Fivizzano.