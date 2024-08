La vera storia di come Drake è arrivato al Venezia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le cose più incredibili succedono a. Non potrebbe essere altrimenti in un posto così unico al mondo, che ispirato scrittoriShakespeare e Thomas Mann, affascinati da un posto magico dove tutto sembra possibile. I tifosi del, ancora oggi, percepiscono questa magia, con la squadra che qualche mese fa, dopo il playoff vinto con la Cremonese, ha festeggiato la promozione in Serie A. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza un protagonista inatteso:. Nell'estate del 2021 le cose sembravano promettenti per il, che era stato promosso per la prima volta in due decenni dalla Serie B alla Serie A, stava investendo nel rafforzamento della rosa, in una nuova struttura di allenamento e nella ristrutturazione del suo stadio.