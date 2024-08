La ’Strada dell’olio’ compie vent’anni Tanti eventi e progetti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lunedì scorso 5 agosto l’associazione regionaledell’Olio Evo Dop Umbria’20 anni. "Venti anni sono una tappa di maturità e di sfida per un’associazione come la nostra – racconta Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio – che ha teorizzato già nei primi anni 2000 - tra le primissime esperienze in Italia e nel mondo - l’oleoturismo come forma di accoglienza in frantoio e nei territori olivicoli e quindi come vero e proprio prodotto turistico. Una tappa che ci consente di celebrare e ringraziare tutti i pionieri che insieme a noi credettero in quella scommessa e una sfida per il futuro, grazie alle tante iniziative che sono in cantiere".