La Perdonanza 2024 si terrà dal 23 al 30 agosto nel 730esimo anniversario della Bolla del Perdono

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’Aquila, 7 ago. (askanews) – Settecentotrenta anni fa Celestino V con ladelconcedeva l’indulgenza plenaria a chi fosse entrato a Santa Maria di Collemaggio. All’Aquila si celebra laCelestiniana. Leggi anche › Nel decennale del sisma, L’Aquila celebra la rinascita con laCelestiniana Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, spiega: «Una nuova edizioneCelestiniana straordinaria; insieme al massaggio di Papa Celestino V ci sarà spazio per la musica, per la comicità, per la danza con dei nomi straordinari per tutte le età in vari luoghicittà, per trovare ancora una volta le ragioni per stare insieme, per ritrovarsi, divertirsi e per riflettere».