Koopmeiners come l’impiegato del catasto si è messo in malattia La Stampa

(Di venerdì 9 agosto 2024)ha deciso di forzare la mano con l’Atalanta. Il centrocampista vuole la Juve e non ha alcune intenzione di mediare con la società bergamasca. Ha saltato anche l’allenamento nonostante la convocazione presentando anche un certificato medico. Ne scrive lavuole la Juventus a tutti i costi Scrive il quotidiano: Non è un mistero, anzi.non lo è il fatto che purevoglia andare alla Juve. A tal punto da rifiutarefin qui la corte di tutti gli altri club interessati, Liverpool incluso. Al punto da arrivare allo strappo con l’Atalanta nel tentativo di forzare la mano. Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini all’Eco di Bergamo hanno scoperchiato il caso, l’entourage dirivendica una promessa incassata negli scorsi mesi relativa alla possibilità di essere ceduto a un grande club in estate.