Imane Khelif la pugile algerina al centro delle polemiche oggi in finale per la medaglia d’oro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il giorno tanto atteso daè arrivato:lasale sul ring per ladei pesi welter femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Di fronte c’è la cinese Liu Yang, ma peril principale avversario durante questi Giochi sono state le. Le ultime rivelazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò, relative al match tra l’e laitaliana Angela Carini, hanno reso evidente comesia finita aldi una guerra di potere internazionale tra Iba (l’associazione internazionale di boxe) e Cio, il Comitato olimpico internazionale che già d Tokyo ha escluso l’Iba dall’organizzazione dei Giochi. Ladei 66 kg è in programmavenerdì 9 agosto alle ore 22.50. “Sono molto felice. Ho lavorato otto anni per queste Olimpiadi e sono molto orgogliosa di questo momento.