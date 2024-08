Il Seregno corre veloce | Vinceremo il campionato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Illo vinciamo noi". Il nuovonon gioca a nascondino e, attraverso il suo capo scout manager (in pratica il direttore sportivo, o quasi) Alessandro Abdalla, svela quale sarà l’obiettivo della squadra che dopo una lunga genesi di carattere burocratico-amministrativo è stata ammessa in sovrannumero aldi Promozione. Per starci un anno. "L’obiettivo è l’Eccellenza, non giriamoci intorno. Non mi piace farlo. Sono onesto. L’obiettivo è uno solo per la storia che c’è dietro questa piazza e per le ambizioni del presidente Varini. Ce la stiamo mettendo tutta prima a livello tecnico e poi organizzativo per mettere i giocatori nelle migliori condizioni per farcela". Più chiaro di così. Abdalla lancia la sfida alle 17 competitor del girone B, l’unico a 18 squadre in Lombardia e, a detta degli addetti ai lavori, il più duro.