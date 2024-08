Il ritorno dei georgiani Cinque arresti in due giorni e quei 23 mazzi di chiavi per aprire tutte le porte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Marianna Vazzana Agosto. La città più vuota diventa terreno più fertile per i ladri d’appartamento. Si scatenano le bande di, famigerati “invisibili“ maghi delle serrature, ma non solo. Un fenomeno che si combatte a livello cittadino con l’attività di prevenzione delle forze dell’ordine – le analisi e i dati raccolti nei database specifici aiutano a individuare le “zone calde“ da monitorare con più attenzione – ma anche nei singoli quartieri e condomìni, dove le sentinelle migliori sono sempre gli occhi e le orecchie di chi resta in città e che lancia l’allarme appena vede e sente qualcosa di sospetto. Come è successo mercoledì in via Cialdini, ad Affori: alle 8, un residente ha chiamato il 112 perché aveva notato movimenti sospetti a casa di un vicino in vacanza.