Il cortometraggio ’Silence’ | Abbattiamo le barriere

(Di venerdì 9 agosto 2024) Mercoledì il Chiosco dei Giardini Savelli ha ospitato la presentazione di ‘Silence’, unco-prodotto dall’Ente Nazionale Sordi di Ravenna e dal regista Daniel Mercatali, che tratta la tematica della sordità. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione su queste tematiche e aumentare la consapevolezza in merito a un mondo poco conosciuto e troppo spesso sottovalutato. In particolare, ‘Silence’ si pone un duplice obiettivo: da un lato quello di mostrare le numerosecomunicative che una persona sorda incontra nella sua vita quotidiana, dall’altro quello di mostrare la normalità della vita di una persona sorda. Al progetto hanno aderito anche nomi noti del panorama artistico come il doppiatore Giorgio Borghetti e la modella francese Anne Eyer.