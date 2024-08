Farinate l’albero sfonda l’auto | salvo per un miracolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Crema, 9 agosto 2024 –sotto l’uragano. E sotto un grande albero che gli è franato addosso mentre transitava in auto da, con la bufera dell’altra sera. Il grosso pino era nel cortile di un’azienda. Il vento l’ha fatto cadere e la pianta ha dapprima spezzato la recinzione in cemento e quindi si è abbattuta sulla Golf in transito. Il conducente èsolo perché la grossa pianta hatodalla parte del passeggero mentre il tettuccio ha resistito. Altro incidente alle 19.30, a Capralba, dove un ventenne che rientrava a casa sotto il temporale ha perso il controllo della macchina ed è finito in una roggia. A San Bassano invece il sindaco Giuseppe Papa si è messo all’opera con una motosega per liberare una via da una pianta caduta. A Izano un altro albero atterrato davanti alla porta dell’asilo.