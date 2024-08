Everton-Roma | probabili formazioni orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Liverpool, 9 agosto 2024 - Lavuole chiudere la fase di preparazione alla nuova stagione con il sorriso e punta quindi a un successo nella sua ultima amichevole. Sabato 10 agosto i giallorossi saranno ospiti dell'a Goodison Park,affronteranno le Toffees nell'ultima sfida prima dell'avvio della Serie A la prossima settimana, in una sfida dal valore identico per la squadra inglese, che a propria volta preparerà il debutto in Premier League contro la squadra di Daniele De Rossi. Calcio di inizio fissato alle 18. Dopo il successo a Burton upon Trent contro il Barnsley, la squadra capitolina ha dimostrato di essere una formazione le cui misure in campo stanno cominciando a trovarsi e a tradursi in qualità di gioco, occasioni da rete e spazio per i propri talenti di inventare.