Calcio commissioni non dichiarate per 90 milioni | tre società di Mino Raiola versano 8 milioni al fisco

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dopo alcune verifiche fiscali della Guardia di Finanza di Napoli, treestere (una di Malta e due dell’Inghilterra) tramite cui– ex procuratore sportivo – operava in Italia dal 2016 al 2020 hanno versato 8di euro. Le indagini hanno infatti evidenziatofatturate ai club italiani – in occasione dei tanti contratti di compravendita di calciatori – nonper circa 90di euro. Tra le operazioni portate a termine spiccano il trasferimento di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United, nel 2016, e il rinnovo con il Milan di Gianluigi Donnarumma nel 2017. Ci sono però anche le cessioni di Hirving Lozano dal Psv al Napoli, di Kostantinos Manolas dalla Roma al Napoli, di Matthijs de Ligt dall’Ajax alla Juventus e di Moise Kean dalla Juventus all’Everton nel 2019.