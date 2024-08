Un fan chiede scusa a Chiara Ferragni da parte di Fedez | lui interviene e spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 8 agosto 2024)ha pubblicato una serie di foto che gli hanno causato numerosissime critiche. In particolare ha pubblicato una serie di scatti del suo cane Silvio con diverse ragazze che lui stesso ha frequentato, allegate dalla didascalia: “Piu conosco le persone, più amo il mio cane. E credo anche di aver capito cosa ama lui”, facendo riferimento ovviamente alle donne presenti nelle foto. Un gesto che non è piaciuto e che ha generato diverse critiche e insulti: ecco come ha reagitorisponde agli hater e ad un commento suti chiedoio dasua” eha risposto: “potresti fare anche 4 Ave Maria al posto mio? Grazie mille.” Ma non è finita qua. Infatti si nota anche un altro commento cheha fatto ad un utente che lo accusava di avere un comportamento molto triste e da uomo poco maturo.