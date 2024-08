Tre giorni per compiere la missione del diavolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Pochi umani rinuncerebbero alla possibilità di rifarsi una vita. Quindi una donna come lei, che ha sofferto tanto la solitudine e che è sprofondata a tal punto nell’odio come potrebbe dire di no? In effetti Susanna Scontrosa non dice di no. Scuote la testa con un’aria insieme preoccupata e pensierosa un’aria che ilha visto in tanti umani prima che si lasciassero corrompere. "Perché io?" chiede infine. "Perché questa stramba idea di farmi tornare bambina per aiutarti a imbrogliare quella piccoletta?" Sentendo la domanda, ilsi concede un vero sorriso, un sorriso che produce un risultato orribile sul suo muso di gatto. Questa domanda, ormai l’ha capito, è l’ultima esitazione di Susan- na, l’ultima diga da abbattere. "Semplicemente perché è il miglior piano possibile per ottenere l’anima di quella bambina.