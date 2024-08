TITANICHE! L’Italia è in finale alle Olimpiadi nel volley femminile | Turchia cancellata dal campo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il momento aspettato da più di venti anni, la partita che ogni atleta vorrebbe giocare, l’incontro che mette in palio la gloria sportiva imperitura, la sfida che rigenera il gusto paradisiaco dei cinque cerchi: l‘Italia si è qualificata alladel torneo didi Parigi 2024, travolgendo lacon un secco 3-0 (25-22; 25-19; 25-22) al termine di una partita dominata dal punto di vista tecnico e tattico, di cui si è sempre tenute le redini anche quando le anatoliche si sono trovate di tre punti avanti. La nostra Nazionale ha mostrato tutta la propria superiorità alla South Paris Arena, offrendo un gioco travolgente che ha annichilito le Campionesse d’Europa, incapaci di sfuggire alla morsa delle azzurre e di trovare le giuste contromosse per mettere seriamente in difficoltà le ragazze del CT Julio Velasco.