Sharon Verzeni il rimpianto angosciante del compagno Sergio Ruocco | Non dovevo lasciarla uscire da sola

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) La trentatreenneè stata uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’I, in provincia di Bergamo. Con, suodi vita, un amore lungo 16 anni, stato spezzato da una tragedia inaspettata. I due avevano grandi progetti per il futuro, desideravano sposarsi e avevano già frequentato il corso da fidanzati. Ma quella sera, la vita diè stata brutalmente interrotta e ildiè inconbile.Leggi anche:, svolta nelle indagini: trovato un coltello sporco di sangue Le ultime ore diIl 29 luglio sembrava una giornata come tante altre.era andata al lavoro in una pasticceria del paese, aveva finito il turno alle 15 e, dopo aver fatto la spesa, era tornata a casa., idraulico di 37 anni, era rientrato stanco dal lavoro.