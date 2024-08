Scienza la storia dei mammiferi giurassici ricostruita con la tomografia ai raggi X

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) Svelato come i primisono cresciuti e si sono evoluti durante l’era giurassica. A farlo un nuovo studio guidato da Elis Newham, ricercatrice post-dottorato presso la Queen Mary University di Londra e borsista Alexander von Humboldt presso l’Universita’ di Bonn, pubblicato su ‘Science Advances’. Utilizzando una tecnica nota comeX di sincrotrone per immaginare gli anelli di crescita nelle radici dei denti fossili, i ricercatori sono stati in grado di stimare la durata della vita, i tassi di crescita e persino i tempi della maturita’ sessuale di queste antiche creature.