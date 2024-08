Ricerca | Barelli Fi ‘Bernini aperta a confronto riforma non produrrà nuovo precariato’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Ladei contratti deitori, avviata dal ministro Bernini, nonalcuna nuova forma di precariato. Semmai ha l?obiettivo di ridurre quello che già esiste e al quale nessuno ha mai posto seriamente rimedio”. Lo afferma, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo. “Non è un punto d?arrivo -spiega- ma l?avvio di un percorso che comporterà, così come giustamente ricordato dal ministro Bernini, anche uncon le parti sociali. Una disponibilità al dialogo che da parte della titolare del MUR non è mai mancata. Il Parlamento, poi, farà la sua parte. Coscienti del fatto che ? conclude? il mondo dellaè fondamentale per il futuro del Paese e avrà sempre nel ministro Bernini un interlocutore attento e aperto al?.