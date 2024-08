Rapito del padre da bambino anni torna a casa dopo 13 anni e riabbraccia la madre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una favola che, come tutte le favole, ha un lieto fine. Solo che questa è una storia vera, di cui disperazione e angoscia sono state protagoniste per tredici lunghi. Dorian Streit Dorrejo, scomparso 13fa a Santo Domingo, quando illo aveva sottratto dalla custodia della, èto aall’età di 20ed è riuscito are la mamma, Maria Virginia Dorrejo, che non aveva mai smesso di cercarlo. La donna ha condiviso il tenero scatto del primo abbraccio con il figlio sulla pagina Facebook dedicata alle ricerche. “Ora è tempo di ricostruire le nostre vite con amore e tranquillità – ha scrittoaver comunicato di aver finalmenteto Dorian -. Dio è stato grande e a Lui do tutta la gloria e l’onore per quanto successo. Chiedo a tutti di rispettare la nostra privacy e di essere empatici con lui e con la nostra famiglia”.