Pozzuoli- Presentato il Pennone a Mare di Ferragosto | 17 sfidanti e gemellaggio con Procida

(Di giovedì 8 agosto 2024)– Palo di sapone” la sfida goliardica dei pescatori al Molo Caligoliano” Nel corso di una conferenza stampa tenutasi al rione Terra, è statoil tradizionale appuntamento col– Palo di sapone (in dialetto puteolano ‘U Penn(e)one – ‘U Pal ‘i Sapo(u)ne), la manifestazione popolare associata alla celebrazione dell’Assunzione della Vergine Maria al cielo. La competizione (organizzata nell’ambito della rassegna “Puteolano”, dal Comune die dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comitato Palo di sapone in memoria di Biagio Rezzo e la Parrocchia Santa Maria delle Grazie) si svolgerà giovedì 15 agosto a partire dalle 16.30, presso il Molo Caligoliano. Qui i pescatori saranno impegnati nella tradizionale sfida all’ultima bandierina.