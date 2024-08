Piano incentivi auto bonus e aiuti in arrivo | cosa prevede

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il ministro per le Imprese e il Made in Italy ha presentato nel dettaglio il fondomotive. Ha presieduto un tavolo al Mimit, al fine di illustrare tutti i dettagli a sindacati e Stellantis. Attenzione rivolte alle svariate linee guida delineate dal governo. Di seguito tutti i dettagli sugliprevisti per chi produce e chi acquista.produzione Ciò che il ministro Adolfo Urso ha presentato è di fatto un nuovo sistema di sussidi, che il governo di Giorgia Meloni spera possa favorire uno stimolo nella produzione europea. Conti alla mano, sono previsti 750 milioni di euro per il 2025, per poi salire a quota un miliardo annuo, dal 2026 al 2030. Nel corso dei prossimi tre anni sarà incentivata l’immatricolazione dimobili che vantano al loro interno componentistica europea.