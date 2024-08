Parigi 2024 pallanuoto femminile Spagna prima finalista | Olanda battuta ai rigori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Laha conquistato l’accesso alla finale per l’oro dialle Olimpiadi di. Le iberiche hanno sconfitto ail’, che ai quarti di finale aveva eliminato il nostro Setterosa. Dopo il 14-14 dei tempi regolamentari, ecco il 5-4 dei penalty per il 19-18 che spalanca alle spagnole le porte dell’atto conclusivo. Il tutto al termine di una semifinale folle, iniziata con il 6-1 delladella prepotente rimonta olandese fino all’11-11 pari di fine terzo quarto. Alla fine sono decisivi iche premiano le spagnole: per loro adesso una tra Australia e Stati Uniti, con la perdente che ovviamente sfiderà l’per il bronzo.aiSportFace.