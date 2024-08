Parigi 2024 pallanuoto femminile il Setterosa batte il Canada e lotterà per il quinto posto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) L‘Italia dellaha sconfitto ilper 10-5, nel contesto del match valevole per il tabellone dei piazzamenti dalall’ottavoalle Olimpiadi di. Il, dopo la delusione contro l’Olanda ai quarti di finale, è riuscito a riscattarsi a discapito delle nordamericane, prevalendo nettamente grazie a un maggiore pragmatismo dal punto di vista offensivo. Reti di Bianconi e Marletta, autrici di doppiette, così come di Palimieri, Bettini, Picozzi, Avegno, Tabani e Giustini, ognuna delle quali con una marcatura a testa. Le azzurre avranno l’opportunità di disputare un altro incontro olimpico per acciuffare ilsulle acque francesi, contro la vincente del confronto tra Grecia e Ungheria: a priori, buone chance di successo per la selezione guidata dal commissario tecnico Carlo Silipo.