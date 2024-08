Pagelle atletica Olimpiadi 2024 | Iapichino manca il lampo! Gerevini competitiva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)Giovedì 8 agosto Sveva7 – Ormai è settata sui livelli del record italiano. Un paio di personali, nei 200 e nel peso, è una top 10 che non è troppo lontana. Si stra trasferendo su una nuova dimensione Zaynob Dosso 5 – Non riesce a dare quell’impulso in più che ci si aspetta dalla numero uno Dalia Kaddari 5 – Sembra non aver risolto il problema muscolare che l’ha bloccata a Roma Irene Siragusa 5 – Non riesce a chiudere il gap in curva, anche lei alle prese con problemi fisici Arianna De Masi 5 – Parte già rassegnata e non riesce a ricucire lo strappo Sintayehu Vissa 7.5 – Ritocca il record italiano cancellando sua maestà Gabriella Dorio a 42 anni di distanza. Resta in gara anche per il passaggio del turno ma per i primi sei posti è troppo.