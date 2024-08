Notte di San Lorenzo cos’è e quali miti sono collegati?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ladi San, ossia quella tra il 10 e l’11 agosto, è il momento cui si affidano i desideri più segreti e preziosi. Purché, naturalmente, si avvisti una stella cadente. Fenomeno, questo, particolarmente frequente proprio in quel preciso e rispetto lasso temporale. Ma come nasce questa consuetudine e, soprattutto, perché si osserva con particolare attenzione il cielo in attesa di vedere questo fenomeno? Iniziamo con il dire che il 10 agosto ricorre il martirio di San, martirizzato su di una graticola. E questo particolare sembra legare la sua vicenda alla visione delle stelle. Queste, infatti, cadendo ricordano i tizzoni ardenti che lo hanno tormentato. Ad essere precisi, però, il fenomeno astronomico non si verifica durante una solama inizia, in realtà, dalla metà di luglio fino a raggiungere l’apice il 13 agosto.