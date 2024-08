LUPI DI MARE! Tita Banti leggendari | bissano il titolo olimpico da maestri! Nessuno come loro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Missione compiuta! Ruggeroe Caterinacompletano ilcapolavoro e si confermano Campioni Olimpici nella classe Nacra 17, bissando ildi Tokyo 2021 e conquistando la seconda medaglia d’oro a cinque cerchi della carriera in occasione dei Giochi di Parigi 2024. Una vittoria che arriva da lontano, ma ufficializzata solamente al termine della Medal Race odierna disputata con vento leggero nelle acque di Marsiglia. Il fenomenale equipaggio azzurro si presentava infatti alla regata decisiva con un buon margine di sicurezza in classifica generale sui primi inseguitori, gli argentini Mateo Majdalani/Eugenia Bosco, grazie ad un fantastico ruolino di marcia nelle 12 prove di Opening Series andate in scena dal 3 al 6 agosto.