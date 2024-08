Lotta alla mafia quarant’anni fa lo Stato latitava | due miei aneddoti della Palermo di allora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) All’inizio degli anni ’80, quando la mattanza voluta da Totò Riina mieteva vittime tra le vie die dintorni, c’era un uomo che si aggirava – solo nel periodo di gran caldo – con un giornale in mano. Il giornale gli serviva per occultare la calibro nove con 16 colpi di cui uno in canna. L’uomo spesso lasciava l’auto civetta lontano e con i due suoi agenti raggiungeva a piedi il luogo degli omicidi e si mescolava tra la folla, per carpire notizie poco prima negate ai poliziotti in divisa. Nella scena del delitto, la subcultura mafiosa la faceva da padrona. Ai primi spari c’era il fuggi fuggi, ma appena giungeva la prima pattuglia sbucavano fuori come funghi, consentendo ai bambini di vedere il macabro spettacolo. Farsi dare un lenzuolo per coprire i corpi era impresa difficile: talvolta nemmeno la pietà cristiana li faceva commuovere.