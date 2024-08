Lo sfogo della campionessa di boxe alle Olimpiadi di Parigi Lin Yu-Ting | Quando vado in bagno mi chiedono se è quello giusto devo rispondere che sono donna

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 agosto 2024) Oltre al casopugile Imane Khelif, che ha vinto e continua a vincere anche dopo il ritiro dell’azzurra Angela Carini, c’è un altro caso similaredi2024: si trattataiwanese Lin Yu-, anche lei squalificata dall’Iba ai mondiali per i test genetici come Imane e anche lei ammessa per lecome l’algerina. Yu-ha raggiunto la finale per l’oro nella categoria -57kg. Nella semifinale la rivale turca Esra Yildiz Kahraman, ha mostrato il gesto delle due “X”, alludendo ai cromosomi tipicamente femminili. E ora l’Iba insiste ancora nella sua tesi: sia la taiwanese che l’algerina non potevano giocare perché «su di loro test genetici mostravano che i profili erano maschili». Yu-non ci sta.